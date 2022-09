Der Regisseur des Erotikfilms »Emmanuelle«, Just Jaeckin, ist im Alter von 82 Jahren nach einer langen Krankheit gestorben, wie seine Angehörigen am Dienstag mitteilten. Jaeckin hatte mit »Emmanuelle« Filmgeschichte geschrieben: Der Film von 1974, der die erotischen Abenteuer einer jungen Frau in Asien in Szene setzt, wurde 13 Jahre lang in Paris im Kino gezeigt.