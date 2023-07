Im Prozess gegen Kevin Spacey ist am Montag Elton John als Zeuge der Verteidigung aufgerufen worden. Vier Männer werfen Spacey in einem Dutzend von Anklagepunkten sexuelle Übergriffe und Nötigung vor. Einer der Männer, deren Namen im Prozess nicht genannt werden, hat ausgesagt, dass ihm der zweifache Oscargewinner auf dem Weg zu einer Party in Elton Johns Haus aggressiv in den Schritt gegrapscht habe. Zu den Umständen dieser Vorwürfe wurden nun Elton John sowie sein Ehemann David Furnish separat befragt. Beide wurden per Video aus Monaco in den Gerichtssaal in London zugeschaltet.