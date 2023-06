Der zweifache Oscarpreisträger steht ab dem 28. Juni in London vor Gericht. 2017 wurde er von mehreren Männern sexueller Übergriffe beschuldigt. Damals feuerte Netflix ihn aus der Serie »House of Cards«. Der Regisseur Ridley Scott drehte Spaceys bereits fertige Szenen für den Film »All the Money in the World« mit einem anderen Schauspieler nach.