Ähnlich wie Kiefer Sutherland in dem Film »Phone Booth« (»Nicht auflegen!«) aus dem Jahr 2002 wird man in der neuen, britischen Produktion nur Spaceys Stimme hören - das aber wohl ausgiebig. Er stellt den Erpresser einer Politikerin dar, die von ihrem Peiniger per Stimme in ihrem Auto durch die Stadt gelenkt wird.