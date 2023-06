Die angeblichen Sexualdelikte reichen von Belästigung bis hin zu Nötigung zum Geschlechtsverkehr. Sie sollen sich zwischen 2001 und 2013 in London sowie in der Grafschaft Gloucestershire ereignet haben. Spacey war von 2004 bis 2015 künstlerischer Direktor am renommierten Londoner Theater Old Vic.

Die vier Männer, die Spacey sexuelle Übergriffe vorwerfen, hätten sich zuvor nicht gekannt, betonte Staatsanwältin Agnew. Gemeinsam hätten sie alle »das Unglück, dass sie seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätten«.