Abrupte Karriereunterbrechung

Nach einem etwa vierwöchigen Prozess am Southwark Crown Court in London war Spacey vergangenen Mittwoch in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Vier Männer hatten dem Hollywoodstar vorgeworfen, dass er ihnen zwischen 2001 und 2013 in mehreren Fällen in den Schritt gegriffen haben soll. In einem Fall ging es um oralen Geschlechtsverkehr.

Die Karriere des bis dahin erfolgreichen Schauspielers wurde durch die im Zuge der #MeToo-Debatte aufgebrachten Vorwürfe abrupt unterbrochen. Noch vor Prozessbeginn in London hatte Spacey die Hoffnung geäußert, im Falle eines Freispruchs wieder an seine Erfolge anknüpfen zu können.