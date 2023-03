In Hongkong ist überraschend der britische Horrorfilm »Winnie the Pooh: Blood and Honey« abgesetzt worden. Die blutige Persiflage auf den Kinderbuchklassiker von A. A. Milne sollte am 23. März in den Hongkonger Kinos starten. Für die Absage gab der örtliche Verleih zunächst keine Gründe an. Laut Regisseur Rhys Frake-Waterfield wurden ihm gegenüber dagegen »technische Gründe« genannt. »Aber es git keine technischen Gründe«, so Frake-Waterfield zur Nachrichtenagentur Reuters. »Der Film wurde bereits in über 4000 Kinos weltweit gezeigt. Nur die rund 30 Kinos in Hongkong sollen diese Probleme haben.« Alle Kinos, die den Film gebucht hätten, seien über Nacht zu derselben Entscheidung gekommen. »Das kann kein Zufall sein«, so Frake-Waterfield.