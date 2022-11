Seit 17. November im Kino:

»Einfach mal was Schönes«

Es kommt nicht oft vor, dass eine Regisseurin in einem Jahr zwei Filme ins Kino bringt, in denen sie auch noch Hauptrollen spielt. Karoline Herfurths Tragikomödie »Wunderschön« wurde schon 2019 gedreht, lief wegen der Pandemie aber erst in diesem Februar an und war ein großer Erfolg. Nun legt die 38-jährige Berlinerin mit »Einfach mal was Schönes« nach. Sie spielt darin eine Radio­moderatorin, die nach vielen Fehlschlägen die Hoffnung, den richtigen Mann zu finden, fast aufgegeben hat. Weil sie aber auf die 40 zugeht, die berühmte biologische Uhr tickt und sie ein Kind will, denkt sie über künstliche Befruchtung nach – was teilweise auf das Unverständnis ihrer Umwelt trifft. Und als wäre das noch nicht genug, läuft ihr ausgerechnet da ein echt netter Kerl (Aaron Altaras) über den Weg, der allerdings über zehn Jahre jünger ist als sie. Das alles stürzt sie in großes Gefühlschaos.