Minimales Budget, große Wirkung

Der eigenwillige Regisseur arbeitete in seinen Filmen meist mit Laiendarstellern, die er auf der Straße und in Lokalen entdeckte, wie etwa in den Siebzigerjahren Dolly Dollar, Cleo Kretschmer und Iris Berben. In dieser Zeit stieg Lemke zum »ungekrönten König von Schwabing« (»Süddeutsche Zeitung«) auf. Mit Filmen wie »Idole« oder »Amore« drehte er Milieukomödien ohne ausgearbeitetes Drehbuch, seinen Darstellern ließ er breiten Raum für Improvisationen.

In den Achtzigerjahren erlebte Klaus Lemke einen Karriereknick mit Verrissen und einem Urteil wegen Drogenbesitzes. Doch in den Neunzigern wurde Lemke von einer jüngeren Generation wiederentdeckt, ohne dass ihm große Kinoerfolge gelungen wären. Mit minimalem Budget und kleinem Team drehte Lemke TV-Filme in Schwabing oder St. Pauli. »Last Minute Jamaika« (2003), eine TV-Komödie mit viel Sex, bot leichte Unterhaltung um zwei Mädchen, die nach Jamaika fahren und sich von den Machos dort nicht den Schneid abkaufen lassen. Eine 2005 gezeigte WDR-Retrospektive mit fünf Lemke-Filmen machte den Filmemacher wieder bekannter. Subventionen lehnte der Regisseur seit Beginn der Neunzigerjahre konsequent ab, da staatliche Filmförderung seiner Meinung nur dazu geführt habe, dass der deutsche Film schon in den Siebzigerjahren auf Klassenfahrt in der Toskana hängen geblieben sei.