1975 führte L.Q. Jones auch Regie und drehte den Science-Fiction-Thriller »Der Junge und sein Hund«; in der Titelrolle war der junge Don Johnson zu sehen, der später zum Star der Polizeiserie »Miami Vice« wurde. Auch L.Q. Jones arbeitete öfter für das Fernsehen. In den Siebzigern und Achtzigern war er in einzelnen Folgen von »Columbo«, »Drei Engel für Charlie« und »Ein Colt für alle Fälle« zu sehen. Eine seiner letzten größeren Rollen spielte er 1998 in dem Steven-Seagal-Actionfilm »Der Patriot«.

Wie unter anderem das Branchenmagazin »Variety« berichtet, starb L.Q. Jones am Samstag in seinem Haus in Hollywood Hills. Er wurde 94 Jahre alt.