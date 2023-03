US-Schauspieler und »The Wire«-Polizist Lance Reddick ist tot. Er starb nach Angaben seines Managements am Freitag im Alter von 60 Jahren, wie mehrere US-Medien übereinstimmend meldeten. Reddick begann seine Schauspielkarriere in den Neunzigerjahren mit Auftritten unter anderem in der Show »The West Wing«.