Ab 19. Mai im Kino: »X« Man kann sich schon denken, wie US-Filmemacher Ti West den Pitch für seinen Comeback-Film formuliert hat: Es ist ein Slasher, aber es ist auch ein Porno! Fair enough, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Aber es wäre zu einfach, »X« als pure Exploitation abzutun. West, der sich in den letzten Jahren eher als Regisseur für einzelne Episoden verschiedener Serien verdingte, hat sich Ende der Nullerjahre mit smarten Retro-Horrorfilmen wie »The House of the Devil« einen Namen gemacht, von ihm war mehr zu erwarten als die x-te generische Neuauflage des »Texas Chainsaw Massacre«.

Zunächst scheinen jedoch alle Zeichen auf Hommage zu stehen. Sechs junge Hipster aus Houston steigen in einen Dodge-Van (mit der lustig-mehrdeutigen Aufschrift »Plowing Service«) und fahren aufs texanische Land, Tele-Evangelisten-Country, um ausgerechnet dort einen Amateurporno drehen zu wollen, einen künstlerischen noch dazu. Schauplatz ist das Farmhaus eines sehr alten und klapprigen Hinterwäldler-Ehepaars, das keine Ahnung hat, welche Exzesse sich auf ihrem Grundstück abspielen sollen. Als Horrorfan ahnt man: Das endet in Blutfontänen und klaffenden Wunden. Und West macht auch gar keinen Hehl aus dem Ausgang seiner Story: Er lässt die ratlosen Countysheriffs zu Beginn über die Leichen und Gräuel seines Tatorts stapfen, bevor er erzählt, was 24 Stunden vorher geschehen ist.

»X« spielt 1979 und ist natürlich eine tiefe Verbeugung vor Tobe Hoopers »Chainsaw«-Klassiker, Paul Schraders »Hardcore«, Kubricks »Shining« und anderen stilprägenden Filmen jener Zeit, West passt sogar Tempo, Schnitt und Ästhetik der prädigitalen Ära an und erzeugt so einen spannenden, immer wieder selbstironisch gebrochenen Slow-Burner, in dem Mia Goth (»Suspiria«) als neue Scream-Queen glänzt und Rap-Star Kid Cudi als sensibler Sexgott mit Riesengemächt. Die Sexszenen sind eher zahm, der Gore-Faktor niedrig, aber effektvoll gesetzt. Der überraschende und tatsächlich tief beunruhigende Kick dieses so gestrig wirkenden Films liegt in seinem sehr modernen Twist, die altgediente Horrorfilmparabel von der unterdrückten weiblichen Sexualität einmal ganz anders zu erzählen. Andreas Borcholte

»X«. USA 2022. Buch und Regie: Ti West. Mit: Mia Goth, Kid Cudi, Jenna Ortega, Brittany Snow, Owen Campbell. 105 Minuten. »Leander Haußmanns Stasikomödie«

Bild vergrößern Deleila Piasko und Matthias Mosbach in »Leander Haußmanns Stasikomödie«: Komisch, skurril, melancholisch Foto: Nik Konietzny / UFA Fiction / Constantin Film Verleih

»Das Kriegsbeil ist erst begraben, wenn keiner mehr weiß, wo es liegt«, sagt eine Figur in Leander Haußmanns »Stasikomödie«. Der Krieg, um den es in dem Zitat geht, ist kein echter, sondern nur eine Umschreibung für den Streit darum, wie man 33 Jahre nach dem Mauerfall die Geheimpolizei der DDR bewerten soll. Wer noch ein paar Koordinaten im Kopf hat, wo das metaphorische Kriegsbeil begraben sein könnte, sprich: wer eine starke Meinung zur Stasi und ihren Mitarbeitern hat, dem will Haußmann nun den letzten Rest an Orientierung nehmen.

Alles an der »Stasikomödie«, einer Kino­adaption seines eigenen Theaterstücks, ist dabei bewusst diffus gehalten. Es gibt mit dem angehenden Schriftsteller Ludger zwar eine Hauptfigur, aber keinen Helden. 1989 von der Stasi angeworben, schleust sich Ludger (David Kross) in die Künstler- und Dissidentenszene des Prenzlauer Bergs ein. Um einen misslungenen Einsatz zu vertuschen, schläft er mit der ersten Zielperson Corinna (Antonia Bill), verliebt sich aber in die zweite, in Nathalie (Deleila Piasko). Für wen er was empfindet, wie sehr er sich und die Frauen dabei täuscht, wie perfide oder dämlich sich die Stasi bei der Infiltration der Szene anstellt: Bei Haußmann ist alles ein bisschen komisch, mitunter auch skurril und manchmal melancholisch. Gewicht hat dabei nichts, aber gerade das macht den Film so radikal versöhnlich: Die großen Fragen nach Schuld und Sühne lässt Haußmann hinter sich. Am Ende des Films, das in der Gegenwart spielt, beginnt dann buchstäblich ein neues Leben, denn ein Baby wird geboren. Wahrscheinlich wird es niemals wissen, was ein Kriegsbeil überhaupt ist. Hannah Pilarczyk

»Leander Haußmanns Stasikomödie«. Deutschland 2022. Buch und Regie: Leander Haußmann. Mit: David Kross, Antonia Bill, Deleila Piasko, Jörg Schüttauf, Henry Hübchen. 115 Minuten. Im Streaming: »Die Eistaucherin« (Netflix) Einatmen. Ausatmen. Und dann ganz lange nicht mehr einatmen. Wie bei bestimmten Yogaübungen, nur in großer Kälte. Die finnische Taucherin Johanna Nordblad schwimmt unter festen Eisdecken, die mehrere Zentimeter dick sind.

Bild vergrößern Szene aus »Die Eistaucherin«: Die Kamera fängt die Schönheit von Eis, Wasser und Schwerelosigkeit ein Foto: Netflix

Die kurze Doku begleitet sie bei einem Weltrekordversuch, und das Schöne daran ist, dass der Film wirkt wie eine sanfte Meditation, nicht wie eine Jubelarie angesichts des Sieges menschlicher Willenskraft über die Elemente. Nordblad sagt, unter Wasser fühle sie sich sicher und entspannt, es gehe gar nicht um das Aushalten von Gefahr. Spannend ist es dann trotzdem, dem Weltrekordversuch zuzusehen, obwohl Filmemacher Ian Derry es bei dem ruhigen Tempo belässt und mit seiner Kamera die Schönheit von Eis, Wasser und Schwerelosigkeit einfängt. Einatmen. Ausatmen. Abtauchen. Oliver Kaever