Mehrere Aktivisten haben in Leipzig die Vorführung eines Films über die Maidan-Proteste in der Ukraine gestört. Die Mitglieder der deutsch-ukrainischen Künstlergruppe Ostov-Collective kritisierten eine pro-russische Haltung des von US-Regisseur Oliver Stone produzierten Dokumentarfilms «Ukraine on Fire» (2016). Es kam zu Handgreiflichkeiten zwischen den Aktivisten und den Veranstaltern. Die Ausstrahlung beim globalisierungskritischen Filmfestival «Globale» (27.7.-1.11.) am Donnerstagabend unter freiem Himmel wurde einige Minuten lang unterbrochen.