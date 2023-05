Neuer Film von Scorsese und DiCaprio True Crime, falsches Format

Wenn Robert De Niro Leonardo DiCaprio den Hintern versohlt: Aus wahren Verbrechen an den indigenen Osage macht Martin Scorsese in »Killers of the Flower Moon« mehr Farce als Epos. Cannes konnte natürlich nicht widerstehen.

Aus Cannes berichtet Hannah Pilarczyk