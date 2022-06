Mehr als ein Dutzend mehrheitlich muslimische Länder haben Disneys neuen Animationsfilm »Lightyear«, in dem sich zwei weibliche Charaktere küssen, aus ihren Kinos verbannt. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus dem Unterhaltungskonzern nahestehenden Kreisen erfuhr, haben unter anderem Ägypten und Saudi-Arabien den Ableger aus der »Toy Story«-Filmreihe nicht zugelassen. Disney hat es demnach abgelehnt, die Szenen zu entfernen, und will den Film auf allen Märkten anbieten, »wie er ist«.