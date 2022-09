Fletcher war 1934 als Tochter gehörloser Eltern in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama geboren worden. In ihrer Dankesrede für den Oscar dankte sie 1976 ihren Eltern in Gebärdensprache für deren Unterstützung. Nachdem sie von Charles Bronson auf die Bühne gerufen wurde und ihre Oscar-Trophäe in Empfang genommen hatte, sagte Fletcher: »Nun, es sieht so aus, als ob ihr mich alle so sehr gehasst habt, dass ihr mir diesen Preis dafür gegeben habt – und ich genieße jede Minute. Ich kann nur sagen, ich habe es geliebt, von euch gehasst zu werden«.

Ihre letzte Rolle spielte sie laut der Filmdatenbank IMDB 2017 in der Netflix-Serie »Girlboss«.