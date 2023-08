Einen Rekord wird »Barbie« aber aller Wahrscheinlichkeit nach verpassen: Mit 50 Millionen Dollar Gewinn schneidet Margot Robbie zwar herausragend gut ab. Aber Sandra Bullock hat am Erfolg ihres Raumschiffabenteuers »Gravity« noch mehr verdient. Die Oscar-Gewinnerin soll am Ende auf rund 70 Millionen Dollar gekommen sein, da sie zusätlich zu ihrem Gehalt von 20 Millionen eine Beteiligung von 15 Prozent am Kassenerfolg sowie Anteile an der DVD- und Fernsehauswertung ausgehandelt hatte. »Gravity« hat bei einem Budget von 100 Millionen Dollar knapp 750 Millionen Dollar eingespielt.