Nach SPIEGEL-Bericht über Til Schweiger Constantin Film leitet Untersuchung ein

Zu konkreten Vorwürfen, die zuerst im SPIEGEL öffentlich gemacht worden waren, äußerte sich der 65-jährige Filmproduzent in der »FAZ« unterschiedlich klar. Zu dem Gewaltvorfall mit einem Constantin-Mitarbeiter sagt Moszkowicz, am betreffenden Drehtag sei »Til Schweiger – augenscheinlich stark alkoholisiert – von einem Mitarbeiter der Con­stan­tin Film daran gehindert worden, mit der Arbeit am Drehort zu beginnen. In der anschließenden Auseinandersetzung kam es zu einer Tätlichkeit.« Tätlichkeiten am Drehort führten ausnahmslos zu einer »Abmahnung mit Androhung von Kündigung und Schadensersatz im Wiederholungsfall« – so sei man auch in Schweigers Fall vorgegangen.