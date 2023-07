Zumindest finanziell ein schlechter Deal: Hollywoodstar Matt Damon hat eigenen Angaben zufolge im Jahr 2009 die Hauptrolle für den Film »Avatar« von James Cameron abgelehnt. Dadurch ist ihm demnach eine Gage in Höhe von 250 Millionen Dollar entgangen, wie er in der CNN-Sendung »Who's Talking to Chris Wallace« erzählt .