Die beiden Schauspieler hätten je eine Million Dollar gespendet und dann andere Topverdiener in Hollywood angesprochen; über ein Google Dokument hätten sie die Anfragen organisiert. »Ich erinnere mich an meine Tage als Kellnerin, Reinigungskraft, Schreibkraft, sogar an meine Zeit in der Schlange vorm Arbeitsamt«, so Streep in einem Statement. »Bei diesem Streik bin ich in der glücklichen Lage, die zu unterstützen, die lange kämpfen werden, um gegen Goliath zu bestehen.«

Acht weitere Stars – Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman, Dwayne Johnson, Nicole Kidman, Julia Roberts, Arnold Schwarzenegger und Oprah Winfrey – hätten je mehr als eine Million Dollar gespendet, dazu seien zwei prominente Paare gekommen: Jennifer Lopez und Ben Affleck sowie Ryan Reynolds und Blake Lively.