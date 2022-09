Neuer Film kommt Ende des Monats

»Die Comedy-Polizei ist so streng geworden«, sagte Herbig weiter. Das nehme ein bisschen die Unschuld und Freiheit, so Herbig, der am 29. September den Film »Tausend Zeilen« mit Elyas M'Barek und Jonas Nay ins Kino bringt. Der Film ist eine Annäherung an den Fälscherskandal um den ehemaligen SPIEGEL-Reporter Claas Relotius, der im Film Lars Bogenius heißt.