Formel-1-Weltmeister Film über Michael Schumacher kommt ins Kino

Das Leben von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher wird verfilmt. Die Dokumentation "Schumacher" über den Rekordweltmeister der Formel 1 wird vom 5. Dezember an im Kino laufen, teilten das Management des 50-Jährigen und die Macher des Films mit. In Interviews sollen auch Familienmitglieder wie Ehefrau Corinna, Vater Rolf sowie seine Kinder Gina und Mick über Schumachers Erfolge sprechen. Damit entsteht laut Management erstmals ein Film über den Rennfahrer mit Unterstützung seiner Familie.

Für die Doku stellt die Familie auch bisher unveröffentlichte Videos aus dem Privatarchiv zur Verfügung, berichtet die "Bild am Sonntag". Neben Interviews mit Mick Schumacher, derzeit Rennfahrer in der Formel 2, und Gina Schumacher, international erfolgreiche Westernreiterin, kommen auch Vater Rolf (73) sowie Weggefährten und Rivalen aus der Sportszene zu Wort.

"Michaels herausragende Karriere verdient es, 25 Jahre nach seinem ersten von insgesamt sieben Weltmeistertiteln gefeiert zu werden", teilte Schumachers Beraterin Sabine Kehm mit. Der Kerpener triumphierte 1994 in der WM und löste einen Formel-1-Boom in Deutschland aus. Seine größte Zeit erlebte Schumacher mit Ferrari. Zwischen 2000 und 2004 holte er fünf WM-Titel in Serie.

Doku wird auch Netflix und Amazon angeboten

Der erste Trailer soll schon in der kommenden Woche bei den Filmfestspielen in Cannes Lizenzkäufern von internationalen Kinoverleihern sowie Sendern und Streaming-Plattformen wie Netflix und Amazon angeboten werden.

2012 beendete Schumacher endgültig seine Karriere. Ein Jahr später verunglückte er beim Skifahren und erlitt schwere Kopfverletzungen. Seither ist er nicht mehr öffentlich aufgetreten. Der aktuelle gesundheitliche Zustand des erfolgreichsten Formel-1-Rennfahrers der Geschichte wird im Film nicht thematisiert.