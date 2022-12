Seine Karriere als Regisseur verlief nicht sehr geradlinig, denn Mike Hodges wollte sich nicht einem einzelnen Genre verschreiben. Und so bleiben von ihm ein Gangsterfilm, eine Science-Fiction-Comicverfilmung, ein Glücksspieldrama in Erinnerung: Am Samstag ist Mike Hodges in der englischen Grafschaft Dorset gestorben, wie US-Branchenblätter und der britische »Guardian « melden. Hodges war 90 Jahre alt. Die Todesursache war nach Angaben des mit ihm befreundeten Filmproduzenten Mike Kaplan Herzversagen.