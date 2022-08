»Minions«-Film Das Böse siegt immer und überall – außer in China

»Positive Energie« ist ein Motto, das vor etwa einem Jahrzehnt in China auftauchte und von der KP unterstützt wurde, um aufmunternde Botschaften in Medien und Kunstwerken zu verbreiten. So beschreibt es das China Media Project, das Trends in den Medien beobachtet. Die für Filmzensur zuständige Behörde antwortete nicht auf gefaxte Fragen, auch die Vertriebsfirmen reagierten nicht auf E-Mails. In China gibt es kein Alterseinstufungssystem wie in Deutschland durch die FSK. Stattdessen fordern die Behörden Produktionsfirmen auf, als unpassend angesehene Stellen zu löschen oder zu ändern.

»Minions 2: Auf der Suche nach dem Mini-Boss«, der seit seinem Start am 19. August 114 Millionen Yuan (16,5 Millionen Euro) an den chinesischen Kinokassen eingespielt hat, ist bei Weitem nicht der erste Film, bei dem die chinesischen Stellen das Ende verändert haben. Im Film »Peppermint: Angel of Vengeance« von 2018, ist die von Jennifer Garner gespielte Hauptfigur, eine Mörderin, zum Schluss mit Handschellen an ein Krankenhausbett gekettet. Ein wohlmeinender Polizist schiebt ihr den Schlüssel zu. In der abschließenden Szene ist das Bett leer und die Handschellen schaukeln am Geländer.