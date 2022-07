Kinomacher in Deutschland dürften wieder einmal neidvoll in Richtung Hollywood schauen, denn hierzulande läuft das Geschäft längst noch nicht wieder rund. Und angesichts steigender Corona-Zahlen, der beginnenden Sommerferien und einer Fußball-WM mitten in der besten Kino-Zeit im Herbst dürften den Optimismus der Branche weiterhin dämpfen.

Recht eindrucksvoll lässt sich die Malaise an den »Minions« nachvollziehen: Der erste Film über die kleinen gelben Wesen aus den »Ich – Einfach unverbesserlich«-Filmen fand im Sommer 2015 an seinem Startwochenende 935.000 Zuschauer. Die Fortsetzung sah jetzt gerade einmal die Hälfte, genau 450.000 Zuschauer. Zuvor hatten auch schon »Top Gun: Maverick« und »Jurassic World: Dominion« an den deutschen Kinokassen nicht zünden können.