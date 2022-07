Kinomacher in Deutschland dürften wieder einmal neidvoll in Richtung Hollywood schauen, denn hierzulande läuft das Geschäft längst noch nicht wieder rund. Und angesichts steigender Coronazahlen, der beginnenden Sommerferien und einer Fußball-WM mitten in der besten Kinozeit im Herbst dürften den Optimismus der Branche weiterhin dämpfen.

Recht eindrucksvoll lässt sich die Malaise an den »Minions« nachvollziehen: Der erste Film über die kleinen gelben Wesen aus den »Ich – Einfach unverbesserlich«-Filmen fand im Sommer 2015 an seinem Startwochenende 935.000 Zuschauer. Die Fortsetzung sah jetzt gerade einmal die Hälfte, genau 450.000 Zuschauer. Zuvor hatten auch schon »Top Gun: Maverick« und »Jurassic World: Dominion« an den deutschen Kinokassen nicht zünden können.