Mohammad Rasoulof Iranischer Regisseur zu Haftstrafe verurteilt 

Nach der Veröffentlichung seines Films "Manuscripts Don't Burn" durfte er den Iran für Monate nicht verlassen. Zwei Jahre zuvor war er zu einem Berufsverbot, das später aufgehoben wurde, und zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Jetzt soll der iranische Regisseur Mohammad Rasoulof (lesen Sie hier einen Text über ihn) wieder ins Gefängnis: Er ist zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Das teilte das Hamburger Filmfest mit. Iranische Revolutionsgarden werfen dem Filmemacher "Gefährdung der nationalen Sicherheit" und "Propaganda gegen die islamische Regierung" vor.

Ausschlaggebend für das Urteil sei die kritische Darstellung der iranischen Republik in seinen letzten drei Filmen, "Auf Wiedersehen", "Manuscripts Don't Burn" und "A Man of Integrity - Kampf um die Würde", der im Mai in deutschen Kinos zu sehen war. Im Fokus des Films steht die Frage, wie man es schafft, in einer korrupten Gesellschaft integer zu bleiben. Änderungswünsche der iranischen Zensurbehörde setzte Rasoulof nicht um, er ließ den Film zudem in Cannes aufführen. Das Bild, das Rasoulof in dem Film von der islamischen Republik zeichne, sei zu negativ, argumentiert die Behörde.

Als Rasoulof 2017 zum letzten Mal in seinem Heimatland am Flughafen Teheran landete - nachdem er den Film in Cannes zeigte -, nahm das Sicherheitspersonal ihm bereits seinen Pass ab. Auch nach seiner Haftstrafe darf der Filmemacher das Land ein Jahr lang nicht verlassen und sich nicht in politischen und sozialen Organisationen einbringen.