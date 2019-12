Romanverfilmung "Motherless Brooklyn" Tourette de Force

Edward Norton hatte im Herbst 1999 gerade die Dreharbeiten zu David Finchers "Fight Club" hinter sich, als ihm die Produktionsfirma New Line Cinema anbot, einen unlängst erschienenen Roman von Jonathan Lethem zu verfilmen. "Motherless Brooklyn" hieß dieses von der Kritik gefeierte Buch. Norton zeigte Interesse, probeweise ins Regiefach zu wechseln. Weil aus dem ambitionierten Projekt dann aber aus verschiedenen Gründen erstmal nichts wurde, firmiert nun eine romantische Priester- und Rabbikomödie mit Ben Stiller ("Keeping the Faith", 2000) als erste Regiearbeit in Nortons Filmografie.

Zwanzig Jahre später findet "Motherless Brooklyn" aber doch noch den Weg auf die Leinwand. Norton ist nun zwar bereits 50 - und damit eigentlich deutlich zu alt für die Hauptfigur Lionel Essrog, wenn man Lethems Roman als verbindliches Skript zugrunde legt. Andererseits: Warum sollte sich eine Adaption nicht weit gefasste Interpretationsspielräume gestatten? Die Orthodoxie einer buchstabengetreuen Vorlagengläubigkeit mündet letztlich doch immer wieder nur in der Klage, eine Verfilmung werde der literarischen Komplexität nicht gerecht.

Im Fall von "Motherless Brooklyn" kommt hinzu, dass Norton bereits vor 20 Jahren mit Lethem abgesprochen hatte, dass seine Filmadaption nicht in der Gegenwart der späten Neunzigerjahre, sondern in den Fünfzigerjahren spielen sollte - und damit in jener Epoche, die Lethems Roman in seinem Pulp-Sound, in den nostalgischen Noir-Gesten und anachronistischen Erzähltropen beständig als historisch-kulturelle Schicht mitführt.

Erzählt wird eine Detektivgeschichte, die sich um einen Nachwuchsermittler dreht, der unter dem Tourette-Syndrom leidet. Aufgewachsen als Waisenkind, wird Essrog von Frank Minna (Bruce Willis), der eine unglamouröse Detektei in Brooklyn betreibt, als Talent entdeckt und fortan protegiert. Aus einem ausgegrenzten Teenager wird ein Privatdetektiv mit Spezialbegabung: Ein außergewöhnliches Beobachtungsspektrum und ein fotografisches Gedächtnis dienen der detektivischen Mustererkennung.

Diese Kompetenzen müssen in Anspruch genommen werden, als Essrogs Mentor und Ersatzvater in eine dubiose Geschichte gerät, die ihn das Leben kostet. Norton übernimmt und spielt Lethems Hauptfigur, transferiert sie aber in eine weitgehend neuerdachte Erzählung, die von korrupten Politikern und Stadtplanern handelt.

"Motherless Brooklyn"

USA 2019

Buch und Regie: Edward Norton

Darsteller: Edward Norton, Bruce Willis, Gugu Mbatha-Raw, Bobby Cannavale, Alec Baldwin

Produktion: Class 5 Films, MWM Studios

Verleih: Warner Bros.

Länge: 145 Minuten

Kinostart: 12. Dezember 2019

Im Zentrum steht hier Moses Randolph ( Alec Baldwin), der erkennbar an Robert Moses angelehnt ist, den gleichermaßen einflussreichen wie umstrittenen Stadtplaner New Yorks von 1930 bis 1968. Ein fast schon autokratisch regierender Apologet der "autogerechten" Stadt, dem aber auch vorgeworfen wurde, Brücken bevorzugt so bauen zu lassen, dass die Bewohner vorwiegend afroamerikanischer Quartiere mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer nach Manhattan gelangen können.

Leider entschied sich Norton dann doch, die politische Ebene rund um institutionellen und infrastrukturellen Rassismus, die sich auch auf aktuelle Urbanistik-Debatten beziehen ließe, in gewisser Weise zu reprivatisieren: Randolphs Rassismus ist und hat kein System, sondern vor allem privatpathologische Gründe. Überdies genießt Alec Baldwin die Rolle des charismatisch-visionären Bösewichts vielleicht auch etwas zu demonstrativ - es steckt eine gewisse Selbstzufriedenheit in seinem Spiel, die man eher dem Schauspieler als der Figur zurechnet.

Auch Norton stößt an seine Grenzen. Man muss als Anhänger des Lethem-Romans nicht der angejazzten Sprachakrobatik, der wortspielerischen Idiosynkrasie eines ständig in Selbstgespräche und mind games verstrickten Ich-Erzählers nachtrauern, um die in Nortons Darstellung auf zwei, drei schematische Ticks reduzierte Nervenkrankheit eher konventionell ausgedeutet zu finden.

Im Video: Der Trailer zu "Motherless Brooklyn"

Video Warner Bros.

Dass Essrog mit einem Anarchisten in seinem Kopf lebt, wie er selbst sagt, bleibt hier letztlich auf Dating-Hindernisse beschränkt. So entwickelt sich "Motherless Brooklyn" zu einem doch schnell ermüdenden period piece, das gewiss geschmackvoll ein Fünfzigerjahre-New-York entwirft, sonst aber wenig Drive entfaltet. Auch wenn man die historischen Autos, die Harlemer Jazzclub-Atmo und die computergenerierte alte Penn Station gerne sieht, hat man doch das Gefühl, dass ein echtes Robert-Moses-Biopic vielleicht interessanter gewesen wäre.