Doch womöglich ist die Rede von Angst in diesem Zusammenhang gar nicht zielführend. Womöglich ist es tatsächlich Ignoranz, die am Werke ist, wenn Filme wie »Music« von der Branche nicht gewürdigt werden. Schaut man sich viel beachtete Filme wie »Im Westen nichts Neues« oder »Der vermessene Mensch« an, bei denen die Kamera oftmals schlicht nur »draufhält« auf Leichen und vermeintliche Schauwerte, dann beschleicht einen schon der Verdacht, dass es an vielen Stellen gar keine Idee davon gibt, was in einer Einstellung noch passieren könnte, außer Explosionen zu zeigen und Merksätze aufzusagen. Und wissen, was sonst noch möglich wäre, will man anscheinend auch nicht, sonst wäre die Abwehrhaltung gegenüber Schanelecs Filmen nicht so stark.

Vielleicht ist es an der Zeit, dass sich noch viel mehr Leute als nur der Nachwuchs größte Sorgen um die Zukunft des deutschen Kinos machen.