Musical-Verfilmung "Cats" Katzenjammer

"Furries" werden Menschen genannt, die sich in ihrer Freizeit gern in aus dem Comicbereich stammende Ganzkörper-Tierkostüme hüllen, um sich dann auf Furry-Treffen, so genannten "Conventions", gegenseitig zu bewundern, zu fotografieren oder ein wenig den Pelz zu kraulen.

Eine wahre Furry-Explosion, sozusagen ein Furry-Elysium ist Tom Hoopers Verfilmung des erfolgreichsten anthropomorphen Musicals aller Zeiten: "Cats". Der Musicalkomponist Andrew Lloyd Webber hatte seine revueartige Adaption von T. S. Eliot-Gedichten um eine eigens von Trevor Nunn geschriebene Ballade namens "Memory" ergänzt und 1981 in London uraufgeführt. Seitdem lief die Nummer mit den tanzenden und singenden Katzen an manchen internationalen Bühnen sogar jahrzehntelang. Und auch Barbra Streisand schnurrte 1981 wochenlang "Memory" in den Charts der ganzen Welt.

In der Filmversion von Regisseur und Co-Autor Hooper ("Les Misérables") singt Jennifer Hudson das Lied. Hudson als ehemaliger, heruntergekommener "Katzenstar" Grizabella, sowie die restlichen "Jellicle"-Stubentiger Victoria (gespielt von der Ballerina Francesca Hayward), Macavity (Idris Elba), Munkustrap (Robbie Fairchild), Alt Deuteronimus (Judi Dench), Bustopher Jones (James Corden) und Bombalurina (Taylor Swift) stecken dabei bis zu den Menschenpfoten im Fell.

Einige der Katzen scheinen es zudem nicht besonders ernst zu nehmen mit der animalischen Nächstenliebe und tragen über dem eigenen selbstbewusst noch einen Fremdpelz - ob Kanin, Nerz oder tote Angehörige lässt sich nicht leicht eruieren. Der Zweitpelz der weisen Alt Deuteronimus, die in der (auch im Film) mageren Handlung zwischen den charakteretablierenden Songs eines der Straßenkätzchen zum Aufstieg in einen diffusen Katzenhimmel auswählen darf, ist jedenfalls ein beeindruckendes, einer Königin würdiges Gebilde inklusive langer Schleppe, Ton-in-Ton mit Deutoronomys Originalhaarfarbe.

"Cats"

USA 2019

Regie: Tom Hooper

Drehbuch: Lee Hall, Tom Hooper

Darsteller: Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Taylor Swift, Idris Elba, James Corden, Rebel Wilson, Laurie Davidson, Judi Dench

Produktion: Working Title Films, Monumental Pictures

Verleih: Universal Pictures Germany

Länge: 111 Minuten

FSK: ab 0 Jahren

Start: 25. Dezember 2019

Außer der überzeugenden Kostümleistung, die vor allem die auf den Musicalbühnen üblichen, mit Stulpen und Wuschelperücken schmerzhaft die 80er feiernden Outfits in jene Ecke kickt, in die sie auch gehören, bietet der Film allerdings nicht viel. So absurd, (trotz Cordan und Dench) so frei von Selbstironie, einem Gefühl für Camp oder echten, nutzbaren, in der Figur der abgemeldeten Katzendiva Grizabella durchaus vorhandenen Emotionen ist die Verfilmung, dass man am liebsten fauchen würde. Zwar fließen die Glyzerintränen bei Hudsons Interpretation des musikalischen Höhepunkts "Memory" in Strömen, doch wieso die olle Mieze nicht einfach ein paar Heringsgräten aus dem Müll zieht und sich trollt, wird nicht klar.

Einzig die fähige Komödiantin Rebel Wilson in ihrer Rolle als pickenpackenfaule Hauskatze Jennyanydots kann den Katzenjammer in ihrem Lied über die Unterschiede von Haus- und Dachkatze kurz beiseiteschieben. Ihr helfen eine Gruppe singender Mäuse sowie eine Armee tanzender Kakerlaken - allein die Proportionen der kostümierten Menschen, die von der Postproduktion generiert werden, sind lustig. Und es sorgt bestimmt für gute Laune, wenn man im Bekanntenkreis damit erzählen kann, man habe in "Cats" eine Kakerlake gespielt.

Doch was die Postproduktion und das CGI ansonsten liefert, ist ein Trauerspiel: Schaut man den - teilweise professionellen - Tänzern und Tänzerinnen auf die partiell behaarten Füße, so erkennt man die Green Screen in allen Szenen im Hintergrund, sieht die Tatzen einige Zentimeter über dem Boden wackeln, und denkt unwillkürlich an Fernsehtricks aus den 70ern, vielleicht aus der "Sendung mit der Maus". Immerhin: Die Kulisse an sich ist hübsch. Im nächtlichen London mit seinem regennassen, tänzerfußunfreundlichen Kopfsteinpflaster (das den inflationären Green Screen-Gebrauch erklärt), treffen sich die Katzen zwischen einer fassadengroßen "Pipurr Heidsieck"-Werbung, ein paar Mülltonnen, der Milchbar und dem Ballsaal.

Im Video: Der Trailer zu "Cats"

Video Universal Pictures

Der vorab veröffentlichte Trailer sorgte allerdings bereits direkt nach Erscheinen im Netz für Aufregung. Er sei "verstörend", verursache "Alpträume" und sei visuell ein Grauen. Besonders monierten die Kritiker, dass man unter den Katzen-Morphsuits weibliche (und männliche) Rundungen erkennen könne - dabei haben die Kostümbildner aufgepasst, und schamhaft keine einzige Katzenzitze gebastelt.

Aber Miau Mio, vielleicht sollte man "Cats" einfach als Horrorfilm einordnen: Dass der Film in Deutschland eine Freigabe ab 0 Jahren bekommen hat (in den USA schätzte man ihn als "PG", also nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten genießbar, ein), würde ihn somit zum ersten familientauglichen Gruselschocker der Welt machen.