Seit den Neunzigerjahren zählt Diaz, die im August ihren 50. Geburtstag feiert, zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Mit der Rolle der Mary Jensen in »Verrückt nach Mary« gelang ihr der Durchbruch. Für ihren Auftritt in der Komödie bekam sie einen Golden Globe als beste Darstellerin. Nur ein Jahr später wurde sie für ihre Rolle in »Being John Malkovich« erneut mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet.