»New Novel« oder Aufguss?

Einer, der an diesem Erfolg maßgeblich beteiligt ist, kann sich darüber nur bedingt freuen: Gerade machte »Glass Onion«-Regisseur Rian Johnson seinem Ärger über seinen Geldgeber Netflix in einem Interview mit »The Atlantic« Luft. In dem Debattenmagazin bezeichnete sich der Filmschaffende als »pissed off«, weil die Manager des Streamingdienstes darauf bestanden hatten, dass dem eigentlichen Titel noch der verkaufsträchtige Wurmfortsatz »A Knives Out Mystery« zugefügt werden musste. Dabei sei der Film doch ein eigenständiger Krimi, »a new novel«, lediglich Daniel Craig tauche noch mal in seiner Ermittlerrolle aus dem Vorgängerfilm auf. Alles andere sei gänzlich neu gedacht.