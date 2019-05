Neuerungen bei der Berlinale Mehr Preise, weniger Reihen

Der Umbau der Berlinale schreitet voran. Nachdem die neue Leitung unter Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek zunächst personelle Veränderungen vorangetrieben und unter anderem die Auswahlkommission sowie die Leitung der Panorama-Sektion neu besetzt hatte, folgen nun Neuerungen in den Strukturen der Berliner Filmfestspiele.

Wie das Festival ankündigte, soll es eine neue Reihe namens "Encounters" geben, die "ästhetisch und formal ungewöhnliche Werke von unabhängigen Filmemacher*innen" zeigen werde. Laut Berlinale sollen maximal 15 Filme - Welt- oder internationale Premieren von Spiel- oder Dokumentarfilmen ab einer Laufzeit von 60 Minuten - eingeladen werden. Für die Reihe sollen auch eigene Preise geschaffen werden: Der Preis für den besten Film, die beste Regie sowie einen Jury-Spezialpreis.

In dieser Konzeption erinnert die neue Sektion stark an die Reihe "Cineasti del presente" des Filmfestivals von Locarno. Chatrian hatte das Schweizer Festival von 2012 bis zu seiner Berufung an die Berlinale-Spitze 2018 geleitet und sich mit seinem Engagement für cineastische Experimente einen Namen gemacht. Aus Locarno hat Chatrian bereits Mark Peranson als Programmleiter sowie Sergio Fant, Lorenzo Esposito und Aurélie Godet als Mitglieder der Auswahlkommission mit nach Berlin geholt.

Im Gegenzug zur Einrichtung der "Encounters"-Reihe werden zwei Sektionen abgeschafft: Sowohl die Reihe "NATIVe" als auch "Kulinarisches Kino" wird es zum 70. Jubiläum der Berlinale 2020 nicht mehr geben. "NATIVe" war 2013 als lose Bündelung des Filmschaffens von indigenen Filmemacher*innen gestartet, die jedes zweite Jahr im Programm vertreten war. Die aufgebauten Kontakte sollen laut Berlinale nun jenseits einer eigenen Sonderreihe weiter gepflegt werden, um indigenes Filmschaffen in den bestehenden Sektionen zu präsentieren.

Das "Kulinarische Kino", das Filme mit Bezug zu Essenskultur und -Ökonomie im Zusammenspiel mit Dinner-Events präsentierte, galt als Herzensangelegenheit des langjährigen Festivalleiters Dieter Kosslick. Unter Kritikerinnen und Kritikern wurde die Reihe jedoch mitunter als Beleg dafür gewertet, dass die Berlinale zu viele Reihen mit unklarem cineastischen Profil umfasse. Mit bislang 14, nun 13 Sektionen hat die Berlinale mehr als doppelt so viele Sektionen wie etwa die Festivals von Cannes oder Venedig.

Ob die neue Leitung weitere Reihen abschafft, bündelt oder neu ausrichtet, bleibt abzuwarten. Die jetzt verkündeten Neuerungen zeugen jedenfalls von einer erfrischenden Unbefangenheit, tiefer in die Strukturen des Festivals einzugreifen.