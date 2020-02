Nikita Pearl Waligwa Disney-Schauspielerin im Alter von 15 Jahren gestorben

Nikita Pearl Waligwa spielte 2016 an der Seite von Oscarpreisträgerin Lupita Nyong’o in dem Disney-Film „Queen of Katwe“ mit. Nun ist sie im Alter von 15 Jahren an den Folgen eines Gehirntumors gestorben.