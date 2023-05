Die Rolle des schönen Jünglings an Lancasters Seite

In »Die Verdammten« glänzte Berger, in »Ludwig II.« gab er den wahnsinnig werdenden Bayernkönig. In »Gewalt und Leidenschaft« spielte er an der Seite von Hollywood-Legende Burt Lancaster einen provokanten, schönen Jüngling.