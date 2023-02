Die wichtigste Filmauszeichnung der Welt wird in diesem Jahr am 12. März in Hollywood verliehen. Dabei ist das Antikriegsdrama »Im Westen nichts Neues« als erster deutscher Film der Geschichte für einen Oscar als bester Film nominiert. Die Netflix-Produktion von Regisseur Edward Berger wurde gleich in neun Kategorien nominiert und geht damit als einer der Favoriten in das diesjährige Oscar-Rennen.

Elf und damit die meisten Nominierungen erhielt die Science-Fiction-Abenteuerkomödie »Everything Everywhere All At Once« des Regie-Duos Daniel Kwan und Daniel Scheinert. Neun Nominierungen erhielt neben »Im Westen nichts Neues« auch die irische Tragikomödie »The Banshees of Inisherin«.