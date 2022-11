Es war zunächst nicht klar, welche Kinos von dem Verbot betroffen sind und ob Zuwiderhandlungen geahndet würden. Hasan wies aber darauf hin, das Verbot gelte »für ganz Pakistan«.

Salman Sufi, ein Berater von Premierminister Shahbaz Sharif, kündigte an, dass er den Informationsminister bitten wolle, den Film und das Verbot zu prüfen. Der Nachrichtenagentur Associated Press sagte er, einen Film wie »Joyland« zu verbieten, der die Lebensumstände der Transpersonen in Pakistan thematisiere, »nehme diesen das Recht«, darüber zu sprechen.

Marginalisierte Gemeinschaften verdienten eine Stimme, so wie jeder andere, so wie Politiker auch, so Sufi. »Kunst ist die beste Form dafür, besser als Straßenblockaden oder Demonstrationen«, sagte er. Sufi betonte, er spreche als Privatperson.