Als bester Film sind neben der deutschen Produktion außerdem nominiert: »Avatar: The Way of Water«, »The Banshees of Inisherin« , »Top Gun: Maverick« , »Everything Everywhere All at Once«, »Elvis«, »The Fabelmans«, »Tár«, »Triangle of Sadness« und »Women Talking«.

Hoffnungen auf die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin können sich machen: Cate Blanchett (»Tár«), Ana de Armas (»Blonde«), Andrea Riseborough (»To Leslie«), Michelle Williams (»The Fabelmans«) und Michelle Yeoh (»Everything Everywhere All at Once«).

Für den besten Hauptdarsteller kommen infrage: Austin Butler (»Elvis«), Colin Farrell (»The Banshees of Inisherin«), Brendan Fraser (»The Whale«), Paul Mescal (»Aftersun«) und Bill Nighy (»Living«).