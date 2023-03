Den Oscar als »Bester Nebendarsteller« darf Ke Huy Quan für seine Rolle in »Everything Everywhere All at Once« mit nach Hause nehmen. Gleich danach gab es die nächste Auszeichnung für die Science-Fiction-Actionkomödie: Jamie Lee Curtis wurde »Beste Nebendarstellerin«. Die 64-Jährige war erstmals nominiert und wurde am Sonntagabend für ihre Darstellung einer peniblen Steuerbeamtin ausgezeichnet. Es flossen Tränen bei Curtis, die ihren Durchbruch einst mit 19 Jahren als Laurie Strode im kultigen Horrorfilm »Halloween« hatte.