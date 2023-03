Herzlich willkommen zum SPIEGEL-Live-Blog von der 95. Oscar-Verleihung! In einer guten Stunde geht es los in Los Angeles, vorher begleiten wir das Schaulaufen der Stars vom – Schock! – diesmal champagnerfarbenen Teppich vor dem Dolby Theater am Hollywood Boulevard. Wir, das sind Hannah Pilarczyk und Andreas Borcholte aus dem Kulturressort in Berlin, tatkräftig unterstützt wie immer von unserem US-Korrespondenten Marc Pitzke, der sich vor Ort hinter den Kulissen der Show umsieht und berichtet – sowie unseren News- und Social-Media-KollegInnen in Hamburg. Wir wünschen Ihnen (und uns) eine im besten Fall unterhaltsame, wenn nicht spannende Oscar-Verleihung 2023!