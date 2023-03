Schauspieler Ke Huy Quan...

wurde als bester Nebendarsteller für seine Leistung in »Everything Everywhere All at Once« ausgezeichnet. Und konnte es kaum fassen. Seine Mutter sei 84 Jahre alt und schaue die Preisverleihung von Zuhause aus. »Mom, ich habe einen Oscar gewonnen!«, rief er in die Kamera – und wandte sich dann an die Zuschauerinnen und Zuschauer. »Meine Reise begann auf einem Boot. Ich habe ein Jahr in einem Flüchtlingslager verbracht. Und irgendwie bin ich hier auf Hollywoods größter Bühne gelandet. Man sagt, dass solche Geschichten nur in Filmen vorkommen. Ich kann nicht glauben, dass es mir passiert ist. Dies – DIES – ist der amerikanische Traum.« Mit seinem Gewinn schrieb Ke Huy Quan tatsächlich ein Stück Geschichte: Dass mit ihm und Michelle Yeoh zwei asiatische Schauspielende mit den Trophäen ausgezeichnet werden, kam noch nie vor.