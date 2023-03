Der Oscar für die »besten visuellen Effekte« ging an James Camerons »Avatar: The Way of Water«. Den Preis für den »besten Dokumentarfilm – lang« heimste »Nawalny« ein, die Dokumentation über den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny. Nawalnys Ehefrau Julija Nawalnaja richtete emotionale Worte an das Millionenpublikum vor den Bildschirmen. »Bleibe stark, mein Liebster«, sagte sie an ihren Mann gerichtet. Sie träume davon, dass ihr Mann eines Tages wieder freikomme und Russland wieder ein freies Land werde.

Der Oscar für das »beste Kostümdesign« ging an Ruth Carter für ihre Arbeit in »Black Panther: Wakanda Forever«. Sie bedankte sich in ihrer Rede bei ihrer Mutter, die erst vor wenigen Tagen im Alter von 101 Jahren verstorben sei. Schon für »Black Panther« hatte Carter einen Oscar gewonnen.