In den Kategorien Make Up & Hairstyling, Sound und visuelle Effekte sind die Oscar-Chancen für die Netflix-Produktion noch besser. Hier wurden vorab jeweils zehn Kandidaten aus einer Vielzahl von Anwärtern ausgewählt – und in diesen drei Nebensparten ist »Im Westen nichts Neues« neben großen Hollywood-Produktionen dabei. Um den Effekte-Oscar konkurrieren etwa Blockbuster wie »Avatar: The Way of Water«, »The Batman«, »Black Panther: Wakanda Forever«, »Jurassic World Dominion« oder »Top Gun: Maverick«.

Auch deutlich kleinere Produktionen »Made in Germany« sind dem Oscar ein Stück näher gerückt. Der Münchner Regisseur Nils Keller, Absolvent der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film (HFF), kann mit seinem Film »Almost Home« auf eine Trophäe in der Kategorie »Live-Action-Kurzfilm« hoffen. Andreas Kessler von der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg schaffte es mit seinem Kurzfilm »Nakam« ebenfalls in die Vorauswahl.