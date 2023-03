10 / 16

Ziemlich sicher

Bester internationaler Film

Auch hier gilt: Man unterschätze nie die Iren, die die Oscars dieses Jahr in ihren Banshee-Bann geschlagen haben – und in der internationalen Kategorie mit dem stillen Coming-of-Age-Drama »The Quiet Girl« antreten. Auch der Belgier Lucas Dhont erzählt in seinem in Cannes ausgezeichneten Film »Close« vom Erwachsenwerden, genau wie der Wolfsburger Edward Berger in seinem Weltkriegs-Stahlbad »Im Westen nichts Neues«, das in acht weiteren Kategorien nominiert ist, darunter als »bester Film«. Egal, wie es abseits der internationalen Sparte für den deutschen Überraschungsblockbuster aussieht: Diesen Oscar dürfte er sicher mit nach Hause nehmen.