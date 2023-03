+++

Und Sarah Polley gewinnt tatsächlich den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch! Yeah! (bor)

+++

Die Kür des besten adaptierten Drehbuchs steht an. Für ihre brillante Adaption von Miriam Toews’ Roman »Women Talking« (deutscher Titel: »Die Aussprache«) galt Sarah Polley lange Zeit als Favoritin in dieser Kategorie. Auch für die beste Regie wurde sie nach der furiosen Premiere ihres Films in Telluride gehandelt. Doch während der Wirbel um »Im Westen nichts Neues« zunahm, sank die Aufmerksamkeit für Polleys #MeToo-Studie. Trotz einiger umstrittener Änderungen an Remarques Vorlage könnte dieser Oscar deshalb an Edward Berger, Lesley Paterson und Ian Stokell gehen. (hpi)

+++

Und sie danken den Lehrerinnen und Lehrern, die sie inspiriert haben. Sweet! (hpi)

+++

Das beste Originaldrehbuch stammt von den Daniels! »EEAaO« gewinnt seinen dritten Oscar. (hpi)

+++

Das beste Original-Drehbuch ist dran: Mit elf Nominierungen war »Everything Everywhere All at Once« eigentlich der große Favorit bei dieser Oscarverleihung, denkbar ist immer noch, dass die beiden US-Regisseure und Autoren Daniel Kwan und Daniel Scheinert das große Triple schaffen können: bestes Drehbuch, beste Regie und bester Film. Und ganz ehrlich: Eine bessere, wildere und erstaunlichere Geschichte als die von der gestressten chinesischen Migrantin, die eigentlich nur die überfällige Steuererklärung für ihren Waschsalon erledigen will, aber noch bei ihrer Audienz im Finanzamt in eine Quest mit alternativen Versionen ihrer selbst zur Rettung des Multiversums verwickelt wird… durchatmen!... hat man dieses Jahr im Kino nicht gesehen. Da kann selbst ein Steven Spielberg mit seinen wundervollen »Fabelmanns« einpacken. (bor)

+++

»Avatar: The Way of Water« gewinnt seinen ersten – und einzigen? – Oscar des Abends. (hpi)

+++

Presenter Elizabeth Banks ist stimmlich angeschlagen. Aber die Interaktion mit dem Bär/Wookie ist lustig. (hpi)

+++

Die besten Spezialeffekte: Also wenn James Cameron heute Abend mit seinem Milliarden-Blockbuster »Avatar: Der Weg des Wassers« noch etwas gewinnt, dann mit großer Wahrscheinlichkeit diesen Oscar. Ohnehin ist dies die Kategorie, in der die auch beim »besten Film« reichhaltig vertretenen Publikums-Spektakel glänzen können. Es kommt hier also wohl zum Duell zwischen den animierten Avataren und den rasant inszenierten Kampfjet-Kapriolen von »Top Gun: Maverick«. Na ja, oder »Im Westen nichts Neues« gewinnt halt den fünften Preis des Abends... (bor)

+++

Lustig, man hat Volker »Hauschka« Bertelmann mit seinen »präparierten« Klavier-Tunes schon bei Konzerten im Berghain gesehen – und jetzt auf der großen Oscar-Bühne. (bor)

+++

Bizarre Szenen im Dolby Theatre: Während Ernestine Hipper und Christian Goldbeck auf der Bühne ihre Oscars für das beste Produktionsdesign für »IWnN« entgegennehmen, steht Kameramann James Friend mit seinem Oscar bei uns Backstage unter den Monitoren, die die Show vorne zeigen, und bekommt vor Schock kaum ein Wort heraus. Kaum hat er uns verlassen, gewinnt Volker Bertelmann den Oscar für besten Score. (pit)

+++

Für die Romantiker unter uns: das Traumpaar aus »Vier Hochzeiten und ein Todesfall«, Andie MacDowell und Hugh Grant – wie lange ist DAS jetzt her? (pad)

+++

Jetzt kommt das beste Produktionsdesign: Mit »La La Land« war Regisseur Damien Chazelle Oscars Lieblingskind, für »Babylon«, sein ekstatisches Hollywood-Porträt vom Ende der Stummfilm-Ära, schlägt ihm weniger Academy-Liebe entgegen. Soundtrack und Produktionsdesign sind die einzigen beiden Kategorien, in denen er etwas gewinnen könnte, aber wenn »Im Westen nichts Neues« jetzt einen Oscar-Durchmarsch starten sollte, haben hier auch Christian M. Goldbeck und Ernestine Hipper gute Chancen. »Babylon« Designerin Florencia Martin hat bereits »Licorice Pizza« und »Blonde« fantastisch ausgestattet, aber die Favoritinnen dürften trotzdem eher »Elvis«-Designerin Catherine Martin und ihr Team sein. (bor)

+++

Puh, noch zwölf Preise zu vergeben – und schon zwei Stunden vorbei. Das wird noch ’ne ganze Weile weitergehen. (hpi)

+++

Zum Thema Diversity: Es gab neulich eine große Studie der University of Southern California über die Entwicklung der Academy-Mitgliedschaft, seit 2015 der Hashtag #OscarsSoWhite um die Welt ging. Ergebnis: Ist besser geworden, aber die Academy und die Oscars hinken der US-Gesamtbevölkerung immer noch weit hinterher. Zu wenig Frauen, zu wenig Schwarze, zu wenig Asiaten. Wen’s interessiert, kann es hier nachlesen. (pit)

+++

Einfach mal in Work-out-Klamotten hinsetzen und singen. Ziemlich gut. (bor)

+++

Als wäre sie noch in dem Keller, in dem sie den Song geschrieben hat... Tom Cruise ist übrigens nicht im Dolby Theatre. Oder kommt noch ein Überraschungsauftritt? (hpi)

+++

Oh, jetzt kommt Lady Gaga, ganz frisch und total ›real‹ vom Joker-Set. Mit ihrem Song aus »Top Gun: Maverick«. (bor)

+++

»The Boy, the Mole, the Fox and the Horse« gewinnt den Oscar für den besten animierten Kurzfilm! (pad)

+++

Die zweite Kategorie hintereinander, in der Netflix gedankt wird, nur mal so nebenbei. (pad)

+++

Dass Pedro Pascal hier ist, hat eine gewisse Ironie. In zwei Stunden strahlt HBO das Staffelfinale seiner Zombie-Show »The Last of Us« aus. Dass sie das nicht wegen der Oscars verschoben haben, sagt einem einiges darüber aus, wie irrelevant die Awards im gesamten Streaming-Entertainment-Komplex geworden sind. (pit)

+++

»The Elephant Whisperers« wird als bester Kurzdokumentarfilm ausgezeichnet. (hpi)

+++

Jetzt vermisst man den »Slap«-Moment vom letzten Jahr, sagt Kimmel. Die Mühen der Show-Ebene, indeed. (bor)

+++

Jimmy Kimmel hat mich gehört. »Are you hangin’ in there?«, fragt er mitfühlend. (pad)

+++

Sich in den Werbepausen die immer gleichen Clips von Filmen anschauen zu müssen, das zehrt, zumal um diese Zeit. Der Profi-Fan huscht JETZT zum Kühlschrank/zur Kaffeemaschine. (pad)

+++

Die Frage ist ja jetzt: War’s das nun für »IWnN« abseits der technischen Kategorien? Oder war’s erst die Startrampe für den »besten Film«? Oder gibt’s noch einen Preis fürs Drehbuch? (bor)

+++

Gestern war ich mit Edward Berger schon mal bei einer Oscars-Preparty vorfeiern. Er hat mir erzählt, dass er ZWEI verschiedene Dankesreden vorbereitet hat, für den Fall, dass er auch fürs Drehbuch gewinnt. Eine davon hat er jetzt schon mal verbraucht. (Bei einem Sieg in der Kategorie »Bester Film« will er Produzent Malte Grunert das Mikro überlassen.) (pit)

+++

Es ist der vierte Auslands-Oscar für (West-)Deutschland: »Die Blechtrommel«, »Nirgendwo in Afrika« und »Das Leben der Anderen« wurden zuvor ausgezeichnet. (hpi)

+++

Natürlich – »Im Westen nichts Neues« triumphiert! (hpi)

+++

Jetzt wird es wieder spannend für »Im Westen nichts Neues«: Der Oscar für den besten internationalen Film wird verliehen! Man unterschätze aber auch hier nicht die Iren, die die Oscars dieses Jahr in ihren Banshee-Bann gezogen haben – und mit dem stillen Coming-of-Age-Drama »The Quiet Girl« antreten. Auch der Belgier Lukas Dhont erzählt in seinem in Cannes ausgezeichneten Film »Close« vom Erwachsenwerden, genau wie natürlich auch der Wolfsburger Edward Berger in seinem Weltkriegs-Stahlbad. Dieser Oscar dürfte ziemlich sicher nach Deutschland gehen. (bor)

+++

Academy-CEO Bill Kramer leitete vorher das Academy Museum, das sie hier gerade bewerben. Alle Filmfreunde, die mal in L.A. sind, dürfen sich das nicht entgehen lassen, es ist wirklich fantastisch. Die Shows dort haben mehr Diversity als die Academy selbst, ich war vorgestern in der neuen Ausstellung über das Black Cinema. Und natürlich kann man den echten Weißen Hai bestaunen. Ende der Werbepause. (pit)

+++

Presenter Eva Longoria hat gerade ihr Regiedebüt beim SXSW-Festival vorgestellt: ein Biopic über den Erfinder... der Chipsmarke Cheetos. (hpi)

+++

Hände hoch, wer gerade das Sofa für eine Mini-Danceparty verlassen hat! (pad)

+++

Aber die – sehr zahlreichen – Fans des Films haben sich anscheinend durchsetzen können.

Sie forderten vehement, dass nicht nur die beiden Musiker Rahul Sipligunj und Kaala Bhairava live auftreten sollen, sondern auch die beiden populären Darsteller Ram Charan und N.T. Rama Rao Jr. ihre spektakuläre Tanzeinlage geben sollen. So wie jetzt gerade. (bor)

+++

»RRR« – irrer Film, schwierige politische Hintergründe. (hpi)

+++

Fair enough. Und Ruth E. Carter hat auch für den ersten »Black Panther« den Kostüm-Oscar gewonnen. Verdient natürlich. (bor)

+++

Ja, »Elvis« wäre nahe liegend gewesen – aber es waren auch Nachbildungen von echten Outfits. Das Kostümbild bei »Black Panther: Wakanda Forever« ist komplett originell und trägt entscheidend zur Figurenzeichnung bei. (hpi)

+++

Zweiter Oscar für Ruth Carter, der erste war 2018 für den Original-»Black Panther«. (pit)

+++

Der Oscar für das beste Kostümdesign geht an »Black Panther: Wakanda Forever«! Überraschung. Man hätte eher auf »Elvis« getippt, oder? (bor)

+++

Paul Dano macht zwar viele Witze auf eigene Kosten – aber sieht klasse aus in seinem Anzug mit Glitzerpunkten und rosa Hemd. (hpi)

+++

Jamie Lee Curtis kommt gerade zu uns, ganz glitzernd mit ihrem Oscar. Wirbt für mehr Inklusivität bei den Nominierungen, wirbt für mehr als nur zwei binäre Kategorien (»als Mutter einer trans Tochter«). Fazit: »Basically, just fucking more women.« Dann witzelt sie auch mit einer virtuell zugeschalteten Reporterin aus Ungarn. Hat die auch ein Buffet? Ja, sagt sie. »Nehmt mich nicht so ernst«, sagt Curtis. Sie ist allerbester Laune, klar. (pit)

+++

Die Iren kriegen zu Ehren... einen Esel vorgeführt. (hpi)

+++

»The Whale« mit Brendan Fraser startet am 27. April in Deutschland. Dann auch mit einem Oscar für Fraser? Scheint gerade wahrscheinlicher geworden zu sein. (pad)

+++

Der Mann darf noch reden und reden, der Frau wird’s Wort abgeschnitten. Rüder Klassiker eben bei der Danksagung des Teams von »The Whale«. Warum ist die Regie so taktlos? (pad)

+++

Es hat nicht gereicht – »The Whale« wird für das beste Make-up und Hairstyling ausgezeichnet. (hpi)

+++

Und nun die nächste Chance für »Im Westen nichts Neues«. (pit)

+++

Ja, finde ich auch, läuft sehr smooth, die Show. Und trotzdem emotional dank der Preisträger*innen. (bor)

+++

Apropos alles geht so schnell: Fast hätte man sie verpasst, die zwei Kampfjets der U.S. Navy, die am Anfang der Show im Tiefflug übers Theater gejagt sind. Gerade sagt uns die Academy Details. Wen so was interessiert: Es waren F/A-18E/F Super Hornets, sie gehörten zu den »Flying Eagles«, dem Strike Fighter Squadron (VFA) 122 hier aus Kalifornien, und flogen mit 345 km/h in nur 300 Metern Höhe. Der Berg am Hollywood Sign ist höher. (pit)

+++

Das erste Drittel ist vorbei. Bis jetzt – war es ganz gut, fand ich. Kimmel sehr routiniert, die Preisträgerinnen und Preisträger dafür sehr schön aufgeregt und glücklich. (hpi)

+++

Ob die US-Zuschauer auch so dämliche Werbung ertragen müssen? Ächz. (bor)

+++

»Talking Head« David Byrne im schicken weißen Anzug performt zusammen mit Stephanie Hsu und Son Lux den Song »This Is A Life« aus »EEAaO«. Schön, äh, schräg. (pad)

+++

Kaffeepause. (pit)

+++

Natürlich macht das gar nichts. Zeigt ja eher noch den internationalen Anspruch des Films. (bor)

+++

Da macht es auch gar nichts, dass James Friend Brite ist. (pit)

+++

Kameramann James Friend gewinnt den ersten Oscar für »Im Westen nichts Neues«. (bor)

+++

Cinematography: erste deutsche Oscar-Chance für »Im Westen nichts Neues«. (pad)

+++

Es ging schon so schnell weiter, aber das waren bewegende Worte von Julija Nawalnaja: »My husband is in prison just for telling the truth. My husband is in prison just for defending democracy… Alexey, I'm dreaming of the day you will be free and our country will be free. Stay strong, my love!« (pad)

+++

Wer hat die beste Kamera geführt? Erst 2017 wurde mit Rachel Morrison (»Mudbound«) zum ersten Mal eine Frau für die beste Kinematografie nominiert. 2021 folgte eine Nominierung für Ari Wegner (»Power of the Dog«), 2023 eine für Mandy Walker für »Elvis«. Bessere Chancen als Walker, die ihrem Titelstar in explosivem Ausdruck und Dynamik in Nichts nachsteht, dürfte eine Frau bislang nicht gehabt haben. Doch seit dem Bafta-Gewinn von James Friend für »Im Westen nichts Neues« wackelt Walkers Favoritinnenstatus ziemlich. (hpi)

+++

»An Irish Goodbye« ist ein wirklich herzergreifender, amüsanter, emotionaler Kurzfilm. Wer ihn noch nicht gesehen hat, bitte nachholen! (pit)

+++

Awww – ein Geburtstagsständchen für den Protagonisten von »An Irish Goodbye«. Lachen und Weinen wechselt sich wirklich rasend schnell ab an diesem Abend/in dieser Nacht. (hpi)

+++

»An Irish Goodbye« gewinnt den Oscar! Diese Iren... (bor)

+++

Puh, harter Schnitt: nun zum Preis für den besten Live-Action-Kurzfilm. Hier hat sich ein europäischer Regiestar eingeschlichen: Alice Rohrwacher ist mit ihrem 37-Minüter »Le pupille«, einer herzigen Weihnachtsgeschichte, nominiert. Die Italienerin hat schon mit Langfilmen wie »Land der Wunder« und »Glücklich wie Lazzaro« Preise in Cannes gewonnen. Kommt jetzt der Oscar? (hpi)

+++

So nah an einem solchen Verbrechen wie der Vergiftung von Nawalny zu sein, ist ein irres, zwiespältiges Glück für Filmemacher*innen. Nun darf Nawalnys Frau sprechen – er ist in Isolationshaft. (pad)

+++

Na, sicher: »Nawalny« gewinnt den Oscar für den besten Dokumentarfilm. (bor)

+++

Guillermo del Toro ist gerade Backstage bei uns mit seinem Oscar in der Hand, spricht bisher aber nur Spanisch. Hätte ich in der Schule nur besser aufgepasst! (pit)

+++

Andreas, klar, war auch nur scherzhaft gemeint. Sie selbst hat sich darüber ja auch schon beschwert . (pad)

+++

Nun geht es zum besten Dokumentarfilm. Vielleicht setzen die Mitglieder der Academy ein Zeichen gegen Russlands Angriffskrieg: Mit »Nawalny« ist ein Porträt von Putins wichtigstem Gegenspieler Alexej Nawalny im Rennen. Für den Preis müsste Daniel Rohers Film allerdings »All the Beauty and the Bloodshed« von Laura Poitras ausstechen – und die hat schon den Goldenen Löwen von Venedig für ihr Porträt von Künstlerin und Aktivistin Nan Goldin gewonnen. (hpi)

+++

Alle meine schwarzen US-Freunde haben gerade kollektiv die Oscars abgeschaltet, wegen Angela Bassett. Wird die Quoten sicher killen! (pit)

+++

Kann man eine 64 Jahre alte Frau wirklich noch als Nepo-Baby bezeichnen? Ihre Karriere steht ja schon sehr lange für sich. (bor)

+++

Zurück zum Essen. Hier etwas Eigenwerbung, mein Interview mit Oscar-Chefkoch Wolfgang Puck , der vorgestern für mich japanische Steaks gebraten hat. (pit)

+++

Puh, bisschen dick aufgetragen von Sängerin Sofia, die hier mit Diane Warren am Piano den Song »Applause« aus »Tell It Like A Woman« vortrug. (bor)

+++

Nepo-Baby? Grummel. (pad)

+++

Hollywood liebt die Kinder Hollywoods (in diesem Fall das von Janet Leigh und Tony Curtis). Nepo-Baby! Aber gut, sicher auch so verdient, sie war stark in »EEAaO«. (mpi)

+++

Curtis widmet den Oscar auch dem Genrekino, das sie berühmt gemacht hat. Es ist tatsächlich die erste Oscar-Nominierung für die ehemalige Scream-Queen. (bor)

+++

Nichts gegen Jamie Lee, aber ich finde es schon einen kleinen Skandal, dass Angela Bassett erneut ignoriert wurde. Sie trug als Queen einen ganzen Film (und starb dabei!). Judy Dench bekam 1999 einen Oscar für sieben Minuten in »Shakespeare in Love« als Queen Elizabeth I., sie stieg aus einer Kutsche und nörgelte ein bisschen herum, das war's. (pit)

+++

»I'm hundreds of people« – was für eine schöne Anerkennung der Teams, die Filme erst möglich machen von Jamie Lee Curtis. (hpi)

+++

Jamie Lee Curtis gewinnt! Der zweite Oscar für »EEAaO«. (bor)

+++

Diese Kategorie ist wirklich unmöglich zu entscheiden. (pit)

+++

Beste Nebendarstellerin – eine der stärksten Kategorien in diesem Jahr steht an. Angela Bassett ist für »Black Panther: Wakanda Forever« als erste Darstellerin aus einem Superheldenfilm nominiert. Jamie Lee Curtis könnte ihr allerdings noch den Preis wegschnappen. Ihr Auftritt in »Everything…« als bärbeißige Steuerbeamtin, die doch ein überraschend großes Herz aufweist, ist der komödiantische Gegenpunkt zu Bassetts Gravitas. In der Mitte: Kerry Condon aus der schwarzen Komödie »The Banshees of Inisherin«. (hpi)

+++

»Mom, I just won an Oscar«! »This is the American Dream!« Ich kann nicht mehr. Wo ist die Kleenex-Box? (bor)

+++

Es IST rührend. Und Standing Ovations. Awwww... (pad)

+++

Das hat die Regie extra so geplant, dass die gleich mit so einem Moment einsteigen. (pit)

+++

Ke Huy Quan gewinnt! Er bringt den ersten emotionalen Höhepunkt des Abends – Tränen und Riesenjubel! (Und den ersten Oscar für »EEAaO«.) (hpi)

+++

Jetzt kommt der Oscar für den besten Nebendarsteller: Man sollte an diesem Abend niemals die zahlreich nominierten Iren unterschätzen, denn in dieser Kategorie ist auch »Banshees«-Schwergewicht Brendan Gleeson nominiert. Aber der 51-jährige Schauspieler Ke Huy Quan aus Vietnam, der seine internationale Karriere als junger Sidekick Short Round in »Indiana Jones und der Tempel des Todes« (1984) begann und dann dem Schauspiel den Rücken kehrte, ist einen zu langen Weg gegangen, um jetzt nicht mit seiner ersten Oscar-Nominierung zu triumphieren. Über 30 Preise hat er für seine Darstellung des überforderten Ehemanns Waymond Wang im Topfavoriten »Everything Everywhere All At Once« bereits bekommen, darunter den Golden Globe und – als erster Asiate – den Preis der Darstellenden-Gewerkschaft SAG. Wenn es sichere Wetten gibt, dann diese. (bor)

+++

Schade übrigens, dass ich Pinocchio nicht werde sehen können. Weiß nicht mehr, welche Version ich als Kind geguckt habe, aber ich war davon so traumatisiert, dass es mich bis heute beim Anblick von Holzbuben mit langen Nasen schaudert... (pad)

+++

Wie ich Dich kenne, Marc, wir machen das ja auch schon 20 Jahre zusammen (glaube ich), bist Du doch am schärfsten auf die Shrimps, nicht auf den Lachs. (bor)

+++

Mit zwei Oscars in fünf Jahren – kann man das mit del-Toro-Kinogott schon mal an einem Abend wie diesem raushauen. (hpi)

+++

Andreas, ich habe mir das Buffet bisher nur angeguckt. Aber jetzt in der Werbepause! (pit)

+++

Guillermo del Toro, »the Genesis of Everything«. Word. (bor)

+++

Hannah hatte Recht (natürlich): Pinocchio gewinnt den ersten Oscar des Abends! (pad)

+++

Du warst DOCH schon am Buffet, Marc? (pad)

+++

Emily Blunt hat Recht: Jetzt mal keine Zeit verschwenden. Der Abend ist noch lang! (pad)

+++

Lachs gibt's hier auch am Buffet, aber nicht zum Anziehen, in Form von Oscar-Statuetten. (pit)

+++

Der erste Preis des Abends wird vergeben – bester Animationsfilm! Den dürfte Guillermo del Toro für »Pinocchio« mit nach Hause nehmen. (hpi)

+++

Wow, ein lachsfarbener Tuxedo! Lachsfarben! (bor)

+++

Aber Butler hat für die Rolle sogar seine Stimme verändert! Ich fände ihn einen verdienten Gewinner. (hpi)

+++

Was das ominöse »Krisenteam«, das die Academy dieses Jahr extra eingerichtet hat, so wirklich macht und wer das ist, haben wir übrigens bisher noch nicht herausfinden können. Produzent und Regisseur Glenn Weiss hat es mit dem Secret Service verglichen. Der hat Erfahrung mit US-Wahlparteitagen und hat auch letztes Jahr nach Will Smiths slap einen kühlen Kopf behalten. (pit)

+++

Nicht, dass die das als Aufforderung begreifen! (bor)

+++

Jetzt ist Kimmel auf humoristischer Flughöhe. Ein charmanter Schlenker auf den slap vom letzten Jahr: »Wer jetzt zu Gewalt greift – erhält den Oscar als bester Hauptdarsteller!« (hpi)

+++

Es wäre auf jeden Fall ein harter Schlag für Brendan Fraser, wenn Butler den Oscar kriegt. Das ganze Herumgehüsere mit dem Fatsuit – umsonst! (bor)

+++

An euch als Fachleute: Wird Butler mit dem Oscar nach Hause gehen? (pad)

+++

Elvis is in the Building! Kamera auf Austin Butler, der seeeehrr angespannt aussieht. (bor)

+++

Aber sicher, Kimmel spielt auf Nummer sicher. Mit Ricky Gervais hätte es jetzt schon ein paar Ohrfeigen gegeben. (pit)

+++

Na ja, Leute, als Deutsche können wir wirklich nicht ›die Witze der anderen‹ kritisieren, oder? Ich bin ja schon lange weg aus Germany, aber an den deutschen »Humor« kann ich mich noch gut erinnern. (pit)

+++

Sehr ehrenwert: Kimmel erwähnt die Filme, die schmerzlich missachtet wurden von der Academy: »Till« und »The Woman King«. Der »Babylon«-Diss war trotzdem nicht nett. (bor)

+++

Und das nächste Buh-Raunen, weil keine Frau für die beste Regie nominiert wurde, was Kimmel kritisch angespitzt hat. (hpi)

+++

Erstes Raunen (oder auch Buhen?) im Publikum, weil Kimmel einen Witz auf Kosten von »Babylon« gemacht hat, der einiges an Geld verloren hat. (hpi)

+++

Witztechnisch noch nicht ganz auf der Höhe, würde ich auch sagen. Aber Kimmel ist krisenerprobt, er war auch der Moderator beim berüchtigten Umschlagtausch 2017. Ist sein dritter Einsatz. (bor)

+++

Und mit einem eher mauen Joke im Dolby Theatre gelandet. (hpi)

+++

And... we're off the ground flying to L.A.! (hpi)

+++

Mir ist es lieber, wenn sie überziehen, als wenn sie Kategorien aussortieren – Kamera und Schnitt sollten ja mal nicht live verliehen werden, ausgerechnet die Schlüsselgewerke des Kinos. (hpi)

+++

Nur ein Satz zu Gätjen: Von mir aus könnte er jetzt einfach auch in der Show weitermachen. (bor)

+++

Klare Ansage! Wird natürlich trotzdem nichts werden mit dem pünktlichen Upwrappen. Wie immer. (bor)

+++

Im Theater werden die Stars gerade noch mal gewarnt: »When the teleprompter says, wrap it up – wrap it the fuck up!« (pit)

+++

Ich setze auf Yeoh. Und bei den Männern... ist es offener. Fraser ist gesetzt, aber Butler hat aufgeholt in den letzten Wochen. Ich sage, es wird trotz allem Fraser. (bor)

+++

Andreas, was tippst du: Cate Blanchett oder Michelle Yeoh? Austin Butler oder Brandon Fraser? (hpi)

+++

Waltz habe ich nach seinem ersten Oscar interviewt und da hat er den schönen Satz gesagt, dass ein Oscar wie der Zaubertrank aus »Asterix und Obelix« wirke – man kriege einfach übernatürliche Kräfte. Wer wohl heute in den Zaubertrank fällt...? (hpi)

+++

Meine schönste Oscar-Erinnerung ist übrigens von 2010. Christoph Waltz war für »Inglorious Basterds« nominiert, und am Tag vorher lief ich ihm in einem Straßencafé über den Weg. Habe ihn angesprochen, er sagte: »Setz dich doch zu uns.« Es folgte eine äußerst charmante Unterhaltung. Der andere Herr an dem Tisch war Quentin Tarantino. Das passiert einem nur in Hollywood! (Aber Waltz, der da seinen ersten von zwei Oscars gewann, wird man jetzt kaum mehr so einfach in einem Straßencafé antreffen können.) (pit)

+++

An manches erinnert man sich bei den Oscars ja nicht so gern – zum Beispiel die Zeit, in der Harvey Weinstein die Preise dominierte. Und Adrien Brody Halle Berry mit Küssen bedrängte. Der »Rolling Stone« das hier noch mal zusammengefasst. (hpi)

+++

Also zur Frage mit der Turnhalle, da kann ich nur zustimmen. Alles sehr unpersönlich, beliebig und gar nicht Hollywood-mäßig. Wirkt ein bisschen wie die Goldene Kamera, nur mit besseren Kleidern. Ein Problem ist auch, dass der »rote« Teppich diesmal komplett überdacht ist, also nicht mit einem transparenten Zelt, sondern eher wie ein Bierzelt. Die Chefdesignerin des Events ist sonst für die Met Gala in New York zuständig, und das Museale merkt man auch. (pit)

+++

»Everything...« könnte der Gewinner des Abends auch jenseits von »bester Film« werden, weil vier seiner Darsteller*innen auch beste Chancen auf einen Oscar haben. In den technischen Kategorien dürften sich hingegen »Elvis« und »IWnN« (sieht wie ein Passwort aus) ein Kopf-an-Kopf-Rennen leisten. (hpi)

+++

Vielleicht kommt Lady Gaga ja im Harley-Quinn-Kostüm auf die Bühne, das wäre doch was. (bor)

+++

Eine Breaking News erreichte uns heute noch: Lady Gaga wird doch auftreten und ihren nominierten Song »Hold My Hand« aus »Top Gun: Maverick« singen. Eigentlich hieß es, sie wäre durch die Dreharbeiten an der »Joker«-Fortsetzung, in der sie Harley Quinn spielt, verhindert. (hpi)

+++

Während wir auf die Antworten von Marc warten, der sich wahrscheinlich gerade ans Shrimps-Buffet vordrängelt: Worum geht es heute Abend eigentlich? Sie haben ja sicher bereits unsere ausführliche Berichterstattung an diesem Wochenende akribisch verfolgt – und wenn Sie hier mit uns am Liveblog und vor dem Fernseher sitzen, sind Sie wahrscheinlich eh voll im Bilde. Daher nur ganz kurz die drei wichtigsten Fragen: 1. Wird die überdrehte, hochfavorisierte Actionkomödie »Everything Everywhere All At Once« tatsächlich den Oscar als bester Film bekommen? 2. Wie viele seiner sagenhaften neun Nominierungen wird der deutsche Kriegsfilm »Im Westen nichts Neues« einlösen können? Und 3. Cate Blanchett oder Michelle Yeoh? (bor)

+++

Und wieso ist der Schampus-Läufer denn schon dreckig? Regnet’s etwa schon wieder (immer noch) in L.A.? (bor)

+++

Hahah, ja, Hannah, so ein Schreckmoment bleibt uns heute Nacht hoffentlich erspart – ebenso wie weitere Ohrfeigen oder sonstige Übergriffe. (bor)

+++

Mein Lieblingsmoment war, als wir am Ende der Oscarnacht 2017 nur noch den Gewinner des besten Films zu vermelden hatten, »La La Land« eingegeben hatten – und dann vom Stuhl fielen, weil es doch »Moonlight« war. So hellwach war ich um 5:25 wohl noch nie. (hpi)

+++

Good evening aus dem Dolby Theatre in Hollywood! Wo der rote Teppich diesmal »champagnerfarben« (und bereits schmutzig) ist, aber das Backstage-Büffet (nach dem die Kolleginnen und Kollegen immer fragen) opulent wie immer. Das Krisenteam sitzt ein paar Meter weiter hinter den Kulissen, falls es wieder Ohrfeigen gibt. Ich werde alles hier für euch beobachten, vor allem aber den Weg der deutschen Oscar-Kandidaten. Die sind schon drinnen, mit 42 Leuten sind die angerückt, dank der neun Nominierungen. (pit)

+++

Liebe Hannah, ich habe vorhin versucht, herauszufinden, ob’s wirklich stimmt mit dem 20. Liveticker... Unser Archiv lässt mich da leider ein bisschen im Stich. Gefühlt ist es aber eh die 35. Oscar-Nacht. Mein schönster Moment war 2014, als ich die Oscars ausnahmsweise nicht nachts covern musste, sondern am Nachmittag. Ich war damals zu Besuch bei lieben Freunden in Los Angeles und habe aus deren Haus in Glendale gebloggt. Näher war ich dem roten Teppich wohl noch nie. (bor)

+++

Herzlich willkommen auch von mir! Wir wenden uns gleich den Filmen und den Stars zu, aber einen Meta-Moment würde ich mir gern erlauben: Andreas, das ist dein 20. Liveticker zu den Oscars. Erst einmal: Glückwunsch! Und dann: Was war dein Lieblingsmoment in den 20 Jahren? (hpi)

+++

Herzlich willkommen zum SPIEGEL-Live-Blog von der 95. Oscar-Verleihung! In einer guten Stunde geht es los in Los Angeles, vorher begleiten wir das Schaulaufen der Stars vom – Schock! – diesmal champagnerfarbenen Teppich vor dem Dolby Theater am Hollywood Boulevard. Wir, das sind Hannah Pilarczyk und Andreas Borcholte aus dem Kulturressort in Berlin, tatkräftig unterstützt wie immer von unserem US-Korrespondenten Marc Pitzke, der sich vor Ort hinter den Kulissen der Show umsieht und berichtet – sowie unseren News- und Social-Media-KollegInnen in Hamburg. Wir wünschen Ihnen (und uns) eine im besten Fall unterhaltsame, wenn nicht spannende Oscar-Verleihung 2023! (bor)