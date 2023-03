Zudem dürfte auch der Krieg in der Ukraine »Im Westen nichts Neues« mit seiner Antikriegsbotschaft in den USA zu größerer Aufmerksamkeit verholfen haben. Der Titel »All Quiet on the Western Front« hat in Hollywood ohnehin einen guten Klang. Die erste Verfilmung des Romans, die 1930 auf Betreiben der Nationalsozialisten in Deutschland verboten wurde, gewann im selben Jahr bei der zweiten überhaupt stattfindenden Oscarverleihung in zwei Kategorien: Bester Film und Beste Regie (Lewis Milestone).

Wurde der Film überall begeistert aufgenommen?

Vor allem die britische Presse bejubelte »Im Westen nichts Neues«. Dort ist die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg stark im öffentlichen Bewusstsein verankert, mit »1917 « kam vor drei Jahren ein britischer Film über den Stellungskrieg in die Kinos. Bei den britischen Filmpreisen Baftas setzte sich mit »Im Westen nichts Neues« in diesem Jahr erstmals ein deutscher Film in gleich sieben Kategorien durch und wurde unter anderem für die Beste Regie und als Bester Film ausgezeichnet.