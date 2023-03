Zudem dürfte auch der Krieg in der Ukraine »Im Westen nichts Neues« mit seiner Antikriegsbotschaft in den USA zu größerer Aufmerksamkeit verholfen haben. Der Titel »All Quiet on the Western Front« hat in Hollywood ohnehin einen guten Klang. Die erste Verfilmung des Romans, die 1930 auf Betreiben der Nationalsozialisten in Deutschland verboten wurde, gewann im selben Jahr bei der zweiten überhaupt stattfindenden Oscarverleihung in zwei Kategorien: Bester Film und Beste Regie (Lewis Milestone).