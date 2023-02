Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), die alljährlich die Verleihung der Oscars ausrichtet, ist in diesem Jahr für alle Überraschungen gerüstet. Bill Kramer, der Vorstandsvorsitzende der Akademie, hat in einem Interview mit dem »Time«-Magazine gesagt, dass für die diesjährige Gala ein »Krisenteam« gebildet worden sei. Es solle dabei helfen, schnelle Antworten auf unerwartete Ereignisse während der Liveshow zu finden.