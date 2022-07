Der US-amerikanische Schauspieler Paul Sorvino, der in Filmen wie »GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia« und »Nixon« mitspielte, ist tot. Sorvino starb am Montagmorgen (Ortszeit) in einem Krankenhaus in Jacksonville im US-Bundesstaat Florida. Das teilte sein Sprecher Roger Neal mit.

Die Frau des Schauspielers, Dee Dee Sorvino, sei an seiner Seite gewesen. »Ich bin am Boden zerstört. Die Liebe meines Lebens und der wundervollste Mann, der je gelebt hat, sind gegangen. Mein Herz ist gebrochen«, schrieb sie bei Twitter.