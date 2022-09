Spanischer Oscar-Preisträger Pedro Almodóvar zieht sich aus Filmprojekt mit Cate Blanchett zurück

In »Handbuch für Putzfrauen« soll Cate Blanchett die Hauptrolle spielen. Doch nun muss ein neuer Regisseur her: Pedro Almodóvar, 72, sieht sich »nicht mehr in der Lage«, seinen ersten englischsprachigen Langfilm zu drehen.